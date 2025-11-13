Автомобиль насмерть сбил пенсионерку на востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

На улице Наташи Качуевской автомобиль при движении задним ходом сбил пенсионерку, сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.

Женщина 1956 года рождения скончалась на месте. Прокуратура Восточного административного округа контролирует привлечение водителя к уголовной ответственности за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека.

Ранее два человека погибли в результате ДТП на Международном шоссе. Еще двое граждан были доставлены в больницу.

Предварительно, водитель машины Lamborghini наехал на препятствие, после чего авто перевернулось и загорелось. Установление обстоятельств аварии, ход и результаты проверки, проводимой по этому факту, находятся на контроле в прокуратуре.