ДТП произошло на 27-м километре СВХ

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Авария произошла на 27-м километре Северо-Восточной хорды (СВХ). Об этом сообщил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

ДТП было зафиксировано около дома 40Б по улице Уткина. В настоящее время на месте находятся оперативные службы города, которым предстоит выяснить причины произошедшего, а также уточнить данные о возможных пострадавших.

ЧП повлияло на транспортный поток, в связи с чем ведомство рекомендовало автовладельцам искать альтернативные пути объезда, например через Третье транспортное кольцо (ТТК) или Русаковскую набережную.

Ранее шесть человек погибли в столкновении авто с грузовиком в Новосибирской области. Авария произошла на 139-м километре трассы Р-255 "Сибирь". Водитель ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу, хотя на этом участке это было запрещено.

Еще одно смертельное ДТП произошло на Крымском мосту. Предварительно, водитель Mercedes не справился с управлением во время обгона пассажирского автобуса и влетел в бетонное ограждение. Погибли водитель и пассажир иномарки.

