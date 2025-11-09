Два человека погибли в перевернувшемся Lamborghini в Москве

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Два человека погибли в результате ночного ДТП на Международном шоссе Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, еще два человека госпитализированы.

Согласно предварительной информации, водитель автомобиля Lamborghini совершил наезд на препятствие, после чего транспортное средство перевернулось и загорелось.

Ведомство взяло под контроль установление обстоятельств ДТП. Ход и результаты процессуальной проверки на контроле в прокуратуре.

Как сообщалось в телеграм-канале столичного Дептранса, движение по Международному шоссе по направлению в центр временно перекрывалось.

Ранее шесть человек погибли в столкновении авто с грузовиком в Новосибирской области. Авария произошла на 139 километре трассы Р-255 "Сибирь". Водитель ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу, хотя на этом участке это было запрещено.

Еще одно смертельное ДТП произошло на Крымском мосту. Предварительно, водитель Mercedes не справился с управлением во время обгона пассажирского автобуса "Краснодар–Севастополь" и влетел в бетонное ограждение. Погибли водитель и пассажир иномарки.