Шесть человек погибли в столкновении авто с грузовиком в Новосибирской области

Фото: телеграм-канал mvd_54

Легковой автомобиль совершил лобовое столкновение с грузовиком на трассе в Новосибирской области. В результате ДТП погибли шесть человек, в том числе трое несовершеннолетних. О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по региону.

Авария произошла на 139 километре трассы Р-255 "Сибирь". Водитель ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу, хотя на этом участке это было запрещено, после чего столкнулся с грузовиком Volvo.

Водитель большегруза в результате столкновения не пострадал. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, которые устанавливают обстоятельства случившегося. Движение перекрыто в оба направления.

Этой ночью еще одно смертельное ДТП произошло на Крымском мосту. Предварительно, водитель Mercedes не справился с управлением во время обгона пассажирского автобуса "Краснодар–Севастополь" и влетел в бетонное ограждение.

Погибли водитель и пассажир иномарки. Ранения получили двое несовершеннолетних, их доставили в больницу. Региональная прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств ДТП.