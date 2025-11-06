Пять человек погибли в ДТП в Туве

Фото: телеграм-канал "МВД по Республике Тыва"

Пять человек погибли в результате лобового столкновения иномарки и минивэна на трассе в Туве, сообщает пресс-служба МВД по республике.

По данным ведомства, инцидент произошел в 13:10 по местному времени на 840-м километре автодороги Р-257 "Енисей". Предварительно, водитель Toyota Wish двигался в западном направлении и выехал на встречную полосу, столкнувшись с Toyota Voxy.

В настоящий момент также известно о пяти пострадавших. Два человека доставлены в реанимационное отделение Республиканской больницы № 1 в Кызыле, троим оказана медицинская помощь.

В республиканском МЧС отмечают, что среди пострадавших есть один ребенок. Спасателям пришлось проводить работы по деблокировке погибших и пострадавших с тяжелыми травмами.

