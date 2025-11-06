06 ноября, 12:20Происшествия
Пять человек погибли в ДТП в Туве
Фото: телеграм-канал "МВД по Республике Тыва"
Пять человек погибли в результате лобового столкновения иномарки и минивэна на трассе в Туве, сообщает пресс-служба МВД по республике.
По данным ведомства, инцидент произошел в 13:10 по местному времени на 840-м километре автодороги Р-257 "Енисей". Предварительно, водитель Toyota Wish двигался в западном направлении и выехал на встречную полосу, столкнувшись с Toyota Voxy.
В настоящий момент также известно о пяти пострадавших. Два человека доставлены в реанимационное отделение Республиканской больницы № 1 в Кызыле, троим оказана медицинская помощь.
В республиканском МЧС отмечают, что среди пострадавших есть один ребенок. Спасателям пришлось проводить работы по деблокировке погибших и пострадавших с тяжелыми травмами.
Ранее легковушка въехала в частный дом в Волоколамске. ДТП произошло на 15-м километре трассы Суворово – Волоколамск – Руза. По предварительным данным, водитель съехал в кювет, после чего машина протаранила стену здания.
В результате аварии пострадал человек, находившийся в доме. С различными травмами его госпитализировали.