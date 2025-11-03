Автомобиль въехал в бетонный блок на МКАД

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Легковой автомобиль врезался в бетонный блок на МКАД, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Согласно предварительным данным, ДТП произошло примерно в 08:12 по московскому времени на 1-м километре внешней стороны кольцевой автодороги. Водитель FIAT потерял управление и столкнулся с объектом.

В результате пассажир автомобиля погиб, а водитель был доставлен в медицинское учреждение с различными травмами. На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа.

Ранее ДТП произошло в Твери. Там водитель Opel выехал на встречную полосу и врезался в остановку. Пострадали 4 человека, включая 7-летнего ребенка. Их доставили в больницу. Прокуратура взяла установление обстоятельств аварии под контроль.