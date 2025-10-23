Автомобиль въехал в остановку в Твери

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Тверской области"

Автомобиль въехал в остановку общественного транспорта в Твери, сообщила пресс-служба УМВД России по региону.

По данным правоохранителей, водитель машины Opel выехал на встречную полосу и врезался в остановку на улице Оснабрюкской. В результате ДТП пострадали 4 человека, в том числе 7-летний ребенок. Они госпитализированы.

Прокуратура Пролетарского района Твери взяла установление обстоятельств аварии под контроль. При этом в ведомстве уточнили, что автомобилист превысил скорость и не справился с управлением.

Ранее в Новосибирске 19-летний водитель каршерингового автомобиля наехал на остановку. Травмы получили 6 человек, среди которых оказался подросток.

У автомобилиста выявили 0,9 промилле алкоголя. Суд отправил его под домашний арест до 10 декабря.