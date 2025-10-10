Въехавший в остановку водитель в Новосибирске отправлен под домашний арест

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Октябрьский районный суд Новосибирска отправил под домашний арест 19-летнего Олега Попова, которого обвиняют в том, что он на каршеринговом автомобиле наехал на остановку общественного транспорта, передает ТАСС.

"Избрать меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 10 декабря", – сказала судья.

ДТП произошло вечером 9 октября. Травмы получили шесть человек, среди которых оказался подросток 2012 года рождения. По данным регионального Минздрава, один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, еще четверо – в тяжелом.

У водителя выявили 0,9 промилле алкоголя. Такая концентрация этанола в крови приводит к нарушениям равновесия, движения, речи и реакции, а также к затуманенному сознанию.