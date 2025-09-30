Девушка въехала на автомобиле в стену частного дома под Таганрогом

Фото: телеграм-канал "112"

20-летняя девушка в нетрезвом состоянии въехала на автомобиле в стену частного жилого дома под Таганрогом в Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По данным ведомства, инцидент произошел в районе дома 158А на улице Ленина в селе Николаевка. Водитель автомобиля Mercedes не выбрала безопасную скорость движения, не справилась с управлением и врезалась в дом. В результате пострадавших нет, однако автомобиль получил механические повреждения.

В отношении водителя был составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ ("Управление транспортным средством в состоянии опьянения").

По данным телеграм-канала "112", за рулем автомобиля находилась дочь осужденного и умершего в 2014 году Сергея Цапка Анастасия. Его банда совершила 19 убийств в станице Кущевской Краснодарского края с 1998 по 2010 год. 19 ноября 2013 года суд приговорил Цапка к пожизненному сроку, а в июле 2014-го он умер в СИЗО от инсульта.

В свою очередь, телеграм-канал SHOT передает, что до ДТП девушка якобы разогналась на автомобиле до 136 километров в час. Однако на участке дороги, где случилась авария разрешенная скорость составляет 60 километров в час.

Ранее водитель легкового автомобиля в Москве на Веерной улице врезалась в остановку общественного транспорта, перепутав педали газа и тормоза. В результате аварии никто не пострадал.

