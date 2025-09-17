Три человека пострадали из-за вылетевшей на тротуар машины в Санкт-Петербурге

Фото: телеграм-канал "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер"

Женщина и двое детей пострадали в Санкт-Петербурге после того, как легковой автомобиль вылетел на тротуар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России.

По предварительным данным, мужчина 1986 года рождения, который находился за рулем автомобиля Kia K5, при проезде перекрестка на запрещающий сигнал светофора столкнулся с машиной Renault Sandero. После этого он наехал на трех пешеходов, стоящих на тротуаре.

Ранения получила женщина 1986 года рождения, а также 7-летняя девочка и 12-летний мальчик. В каком они состоянии, не сообщается.

Ранее на Калужском шоссе в Москве произошло ДТП, в результате которого погиб один человек. По предварительным данным, столкнулись "Волга" и "Газель" газовой службы.

