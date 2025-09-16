Один человек погиб в ДТП с "Газелью" газовой службы в Москве

Видео: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

На Калужском шоссе в Москве произошло ДТП, в результате которого погиб один человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России.

По предварительным данным, столкнулись два транспортных средства. Сейчас на месте работает следственно-оперативная группа, устанавливаются все обстоятельства ЧП.

В оперативных службах агентству сообщили, что столкнулись "Волга" и "Газель" газовой службы.

В свою очередь, пресс-служба Дептранса Москвы уточнила, что авария произошла на 56-м километре шоссе в районе села Вороново.

"Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия затруднено на 2 километра, занята одна полоса в сторону области", – говорится в сообщении.

Ранее ДТП с участием трех грузовиков произошло на Киевском шоссе в районе поселка Киевский. Из-за аварии движение в этом районе оказалось затруднено на 1,7 километра, были перекрыты обе полосы в сторону МКАД.

До этого два человека пострадали в ДТП с такси на Волгоградском проспекте в Москве. По данным прокуратуры, таксист выезжал на перекресток для разворота, но не уступил дорогу и врезался в минифургон FAW.

