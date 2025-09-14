Прокуратура проконтролирует установление обстоятельств ДТП на западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Столичная прокуратура взяла под контроль установление обстоятельств ДТП с автомобилем скорой помощи на Кутузовском проспекте, сообщила пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 14 сентября. Травмы получили фельдшер, пациент скорой помощи и водитель спетранспорта. Последнему оказали помощь на месте, от госпитализации он отказался.

Кроме того, из-за аварии движение в центр было затруднено на 2,4 километра.

"В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе факт создания водителем автомобиля каршеринга помех в движении автомобиля экстренной службы", – уточнили в прокуратуре.

На месте ЧП работу правоохранительных органов координировал зампрокурора Западного административного округа Сослан Хубулов.

Как уточнили в Дептрансе Москвы, движение на Кутузовском проспекте восстановлено.

Ранее на трассе в Одинцовском городском округе водитель автомобиля Ford сбил 14-летнего подростка на питбайке. По предварительным данным, авария произошла в момент, когда несовершеннолетний выполнял поворот. В результате ДТП он скончался на месте.