14 сентября, 18:22

Три человека пострадали в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Три человека получили травмы в результате ДТП с участием автомобиля скорой помощи на Кутузовском проспекте в Москве, сообщили в пресс-службе столичного главка МВД России.

В оперативных службах ТАСС заявили, что, по предварительной информации, пострадали фельдшер, водитель спецтранспорта и пациент, которого везли в больницу.

В Дептрансе Москвы уточнили, что на месте аварии работают экстренные службы. Обстоятельства случившегося выясняются. Движение в сторону центра затруднено на 2,4 километра.

Ранее ДТП с участием машины скорой помощи произошло в подмосковном Королеве на Пионерской улице. Предварительно, водитель автомобиля Chevrolet, поворачивая налево, не уступил дорогу спецтранспорту, который двигался в попутном направлении с включенными сиреной и мигалкой. Информация о пострадавших не поступала.

Мотоциклист столкнулся с бетономешалкой на 68-м километре МКАД

