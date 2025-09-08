Три автомобиля столкнулись на Юго-Восточной хорде

Фото: 123RF/sergeigonin

Три машины столкнулись на Юго-Восточной хорде в районе пересечения с Шоссейной улицей, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

На месте происшествия были задействованы оперативные службы города, которые выясняли обстоятельства ДТП и устанавливали сведения о пострадавших.

Движение в сторону Волгоградского проспекта было затруднено на 5 километров и осуществлялось по одной из трех полос. В связи с этим водителей просили выбирать альтернативные маршруты.

Ранее авария с участием автомобиля BMW, такси и электробуса произошла на улице Мнёвники на северо-западе Москвы. В результате ДТП пострадала пассажирка такси.

По предварительным данным, водитель автомобиля нарушил правила перестроения и скоростной режим, в результате чего не справился с управлением и столкнулся с другой машиной и электробусом маршрута М3.