07 сентября, 19:31

Происшествия

ДТП с двумя автомобилями и электробусом произошло на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Авария с участием двух автомобилей и электробуса произошла на северо-западе Москвы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Мосгортранса.

По данным организации, ДТП случилось около 18:14 в районе дома 12а на улице Мнёвники. Предварительно, водитель автомобиля нарушил правила перестроения и скоростной режим, в результате чего не справился с управлением и столкнулся с другой машиной и электробусом маршрута М3.

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции выясняют причины ДТП.

Ранее в ДТП с участием автомобиля и автобуса на западе столицы пострадали пять пассажиров. ЧП произошло на пересечении Мичуринского проспекта и проезда Олимпийской Деревни.

Согласно предварительным данным, водитель авто внезапно перестроился и допустил столкновение с автобусом. Пострадавшим была оказана необходимая медицинская помощь.

Новости регионов: в Ростовской области автобус столкнулся с легковыми автомобилями

