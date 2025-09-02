Две машины столкнулись на 46-м километре МКАД

Фото: depositphotos/svedoliver

Авария с участием двух автомобилей произошла на внутренней стороне 46-го километра МКАД. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Машины столкнулись перед съездом № 46, одна из них перевернулась. В настоящее время на месте ДТП находятся оперативные службы города. Они работают над выяснением всех причин случившегося, а также уточняют возможных пострадавших.

Авария повлияла на транспортный поток, движение затруднено. Дептранс призвал водителей выбирать альтернативные маршруты.

Ранее два авто столкнулись на Калужском шоссе. В результате пострадали три человека. Среди них оказались двое взрослых и один подросток. Выяснением обстоятельств занималась Госавтоинспекция.

До этого два человека погибли в ДТП на юго-востоке Москвы. Авария произошла на улице Басовской, когда водитель арендованного автомобиля не справился с управлением, врезался в бордюр, и машина загорелась.