Два человека погибли в ДТП на юго-востоке Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Два человека погибли в аварии на юго-востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

По данным ведомства, ДТП произошло на улице Басовская. Водитель арендованного автомобиля не справился с управлением и врезался в бордюр. После этого машина опрокинулась и загорелась. В результате погиб водитель и его пассажирка.

Установление обстоятельств случившегося контролирует прокуратура Юго-Восточного административного округа.

Ранее на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы столкнулись несколько автомобилей. Три человека пострадали. Двоих доставили в НМИЦ имени Пирогова, еще одного – в Боткинскую больницу.

В связи с аварией движение в сторону центра города было затруднено на 2,7 километра, а в сторону области – на 3 километра. Спустя время движение восстановили.