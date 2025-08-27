27 августа, 17:57Происшествия
Несколько автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте
Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"
Несколько автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы. Об этом говорится в телеграм-канале столичного Дептранса.
На месте происшествия работают экстренные службы города. Обстоятельства ДТП и сведения о пострадавших уточняются.
"Движение <...> затруднено. Заняты 4 полосы из 5 в сторону центра. Движение в сторону центра затруднено на 2,7 километра, в сторону области – на 3 километра", – говорится в сообщении.
В ведомстве призвали автомобилистов выбирать пути объезда.
Ранее авария произошла на 6-м километре внутренней стороны МКАД. Водитель "КамАЗа" столкнулся с погрузчиком, который от удара съехал в кювет. Водитель последнего выпал из кабины. После на него наехал "КамАЗ". От полученных травм водитель погрузчика скончался на месте.
