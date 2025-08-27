Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Несколько автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте в районе Поклонной горы. Об этом говорится в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте происшествия работают экстренные службы города. Обстоятельства ДТП и сведения о пострадавших уточняются.

"Движение <...> затруднено. Заняты 4 полосы из 5 в сторону центра. Движение в сторону центра затруднено на 2,7 километра, в сторону области – на 3 километра", – говорится в сообщении.

В ведомстве призвали автомобилистов выбирать пути объезда.

Ранее авария произошла на 6-м километре внутренней стороны МКАД. Водитель "КамАЗа" столкнулся с погрузчиком, который от удара съехал в кювет. Водитель последнего выпал из кабины. После на него наехал "КамАЗ". От полученных травм водитель погрузчика скончался на месте.

