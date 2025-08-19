Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Один человек погиб в ДТП на востоке Москвы, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Предварительно установлено, что на 6-м километре внутренней стороны МКАД водитель автомобиля "КамАЗ" столкнулся с погрузчиком, который от удара съехал в кювет. Водитель последнего транспортного средства выпал из кабины, после чего на него наехал "КамАЗ". От полученных травм водитель погрузчика скончался на месте.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее сообщалось, что два человека погибли в столице после столкновения грузовика и машины каршеринга. Авария произошла на Юго-Восточной хорде (ЮВХ). По информации оперативных служб, погибшие находились в арендованном автомобиле.