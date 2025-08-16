Агентство "Москва": мотоциклист разбился насмерть на Киевском шоссе во Внукове

16 августа, 17:29Происшествия
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Мотоциклист не справился с управлением и врезался в отбойник около съезда на заправку на 40-м километре Киевского шоссе в районе Внуково, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на осведомленный источник.
По словам собеседника агентства, за рулем мотоцикла Yamaha был уроженец Белграда с российским паспортом. Прибывшие на место ДТП врачи пытались реанимировать пострадавшего, однако тот скончался.
Ранее на Рубцовской набережной в Москве автомобиль каршеринга упал в реку. В салоне машины находились пять человек, двое госпитализированы.
По предварительным данным, автомобиль столкнулся с другим транспортным средством, после чего пробил ограждение и упал в реку. Спустя время машину подняли из воды.
Серьезная авария произошла на МКАД в районе шоссе Энтузиастов