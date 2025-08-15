Грузовой автомобиль опрокинулся на 54-м км МКАД

Фото: телеграм-канал "Осторожно, Москва"

Грузовой автомобиль опрокинулся на 54-м километре внутренней стороны МКАД в районе съезда № 54А, сообщает столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

Сотрудники оперативных городских служб приступили к работе на месте происшествия. Детали аварии и информация о пострадавших уточняются.

Водителей предупредили о затрудненном движении на указанном участке трассы и попросили выбирать пути объезда.

Ранее два пешехода пострадали при наезде легкового автомобиля на остановку общественного транспорта в Долгопрудном. Предварительно, водитель машины Hyundai врезался в остановку, из-за чего пострадали мужчина и женщина. В результате их госпитализировали.