Три автомобиля столкнулись на СВХ в Москве

Фото: 123RF/bilanol

Три автомобиля столкнулись на Северо-Восточной хорде (СВХ) в Москве, передает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших выясняются.

Движение транспорта в районе аварии затруднено на 7,4 километра. Ведомство призвало водителей выбирать пути объезда.

Ранее ДТП с участием такси и автобуса произошло на улице Подольских Курсантов. Водитель легковушки скончался за рулем, из-за чего автомобиль потерял управление и врезался в автобус. Кроме таксиста, в аварии никто не пострадал.

До этого на Рязанском проспекте опрокинулся грузовик, в связи с чем в районе съезда с Юго-Восточной хорды (ЮВХ) было затруднено движение. Спустя время его восстановили.