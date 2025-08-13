13 августа, 17:56Происшествия
Три автомобиля столкнулись на СВХ в Москве
Фото: 123RF/bilanol
Три автомобиля столкнулись на Северо-Восточной хорде (СВХ) в Москве, передает пресс-служба столичного Дептранса.
На месте ДТП работают оперативные службы города. Обстоятельства случившегося и информация о пострадавших выясняются.
Движение транспорта в районе аварии затруднено на 7,4 километра. Ведомство призвало водителей выбирать пути объезда.
Ранее ДТП с участием такси и автобуса произошло на улице Подольских Курсантов. Водитель легковушки скончался за рулем, из-за чего автомобиль потерял управление и врезался в автобус. Кроме таксиста, в аварии никто не пострадал.
До этого на Рязанском проспекте опрокинулся грузовик, в связи с чем в районе съезда с Юго-Восточной хорды (ЮВХ) было затруднено движение. Спустя время его восстановили.
