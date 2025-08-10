Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение на Рязанском проспекте восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее департамент транспорта Москвы сообщал об опрокидывании грузовика на данном участке. В связи с этим автомобилистов предупреждали, что движение на Рязанском проспекте в районе съезда с Юго-Восточной хорды (ЮВХ) затруднено. Автомобилистов просили выбирать пути объезда.

До этого на Вильнюсской улице в районе дома № 5 произошло столкновение двух машин. По данным СМИ, врезались друг в друга автомобили Nissan и Audi, одна из которых перевернулась.

В результате аварии погибла женщина. По предварительным данным, водитель машины сбил пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, а после автомобиль столкнулся с припаркованным транспортным средством.

