Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 августа, 20:34

Происшествия

Движение на Рязанском проспекте восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Движение на Рязанском проспекте восстановлено. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Ранее департамент транспорта Москвы сообщал об опрокидывании грузовика на данном участке. В связи с этим автомобилистов предупреждали, что движение на Рязанском проспекте в районе съезда с Юго-Восточной хорды (ЮВХ) затруднено. Автомобилистов просили выбирать пути объезда.

До этого на Вильнюсской улице в районе дома № 5 произошло столкновение двух машин. По данным СМИ, врезались друг в друга автомобили Nissan и Audi, одна из которых перевернулась.

В результате аварии погибла женщина. По предварительным данным, водитель машины сбил пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, а после автомобиль столкнулся с припаркованным транспортным средством.

На Ярославском шоссе в Мытищах сгорел автомобиль после ДТП

Читайте также


происшествияДТПгород

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика