Грузовой автомобиль опрокинулся на Рязанском проспекте

Фото: depositphotos/svedoliver

Грузовик перевернулся на Рязанском проспекте в районе дома № 1, строение 1. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На данный момент на месте происшествия задействованы оперативные службы города, которые выясняют обстоятельства случившегося и сведения о пострадавших.

В департаменте транспорта Москвы предупредили, что движение по Рязанскому проспекту в районе съезда с Юго-Восточной хорды (ЮВХ) затруднено. Именно поэтому водителей попросили выбирать альтернативные маршруты для объезда участка, где произошло опрокидывание машины.

Ранее две машины столкнулись в районе дома № 5 на Вильнюсской улице в Москве. По данным СМИ, столкнулись автомобили Nissan и Audi. Одна из них перевернулась.

В результате ДТП погибла женщина-пешеход. По предварительным данным, водитель автомобиля сбил пешехода, который переходил дорогу по регулируемому пешеходному переходу, а после машина столкнулась с припаркованным транспортным средством.

