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31 июля, 18:21

Происшествия

Автомобиль перевернулся после ДТП на Алтуфьевском шоссе

Фото: телеграм-канал "Алтуфьево и рядом"

Автомобиль перевернулся после ДТП на Алтуфьевском шоссе, передает пресс-служба столичного Дептранса.

По данным ведомства, авария с участием трех автомобилей произошла в районе пересечения с Илимской улицей.

Для установления всех обстоятельств происшествия на место ЧП были вызваны сотрудники оперативных служб города. Они в том числе уточняют информацию о пострадавших.

Ранее восемь машин столкнулись на Калужском шоссе на 45-м километре в районе поселения Краснопахорского. В аварию попали шесть легковых автомобилей, грузовик и автобус.

До этого ДТП произошло на внутренней стороне Северо-Восточной хорды (СВХ) в районе Яузской аллеи. Там столкнулись три автомобиля.

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