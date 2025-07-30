Водитель грузовика насмерть задавил пенсионерку в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Подмосковная полиция"

В подмосковной Лобне водитель грузовика ГАЗ насмерть задавил пенсионерку. Об этом сообщила начальник управления информации и общественных связей подмосковного главка МВД РФ Татьяна Петрова.

ЧП произошло во дворе одного из домов на улице Чехова. Согласно предварительным данным, водитель 1997 года рождения совершил наезд на женщину 1940 года рождения, когда сдавал грузовиком назад.

"От полученных повреждений она скончалась на месте происшествия", – уточнила Петрова в телеграм-канале областной полиции.

В результате против водителя было возбуждено уголовное дело о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшем по неосторожности смерть человека.

Ранее в Новгородской области эвакуатор сбил четырехлетнего ребенка. Авария произошла на трассе Р-56 Великий Новгород – Псков. Ребенок переходил дорогу вне населенного пункта. Он погиб в машине скорой помощи.

До этого в Подмосковье тракторист сбил насмерть подростка и сбросил его тело в реку. По предварительной информации, мужчина совершил наезд на 13-летнего подростка, который попал в движущийся механизм культиватора и от полученных травм скончался на месте. Суд арестовал тракториста.

