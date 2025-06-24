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24 июня, 12:21

Происшествия

В Южном Тушине автомобилист сбил пожилую женщину и скрылся с места ДТП

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Москвы"

Неизвестный водитель автомобиля сбил пожилую женщину в Южном Тушине и скрылся, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы.

По предварительным данным, авария произошла на улице Яна Райниса во дворе дома 23. Женщина-пешеход от полученных травм скончалась.

В пресс-службе уточнили, что сотрудники ГАИ и следственно-оперативной группы разбираются в обстоятельствах ДТП. Устанавливается местонахождение и личность водителя.

Ранее в Томской области водитель "Газели" сбил четырехлетнего мальчика на глазах отца ребенка, который ждал его на другой стороне дороги. Пострадавшего доставили в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой. Выяснилось, что у водителя нет водительских прав.

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