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24 июня, 07:15

Происшествия

Водитель "Газели" сбил четырехлетнего мальчика в Томской области

Водитель "Газели" сбил четырехлетнего мальчика в Томской области

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Водитель за рулем автомобиля "Газель" сбил четырехлетнего мальчика в Томской области. Все произошло на глазах отца ребенка, который ждал его на другой стороне автодороги.

Мужчина подавал рукой сигнал водителю, но тот никак не отреагировал. Пострадавшего ребенка доставили в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой.

Выяснилось, что у мужчины, бывшего за рулем, нет водительских прав. Возбуждено уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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