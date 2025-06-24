Водитель "Газели" сбил четырехлетнего мальчика в Томской области

Водитель за рулем автомобиля "Газель" сбил четырехлетнего мальчика в Томской области. Все произошло на глазах отца ребенка, который ждал его на другой стороне автодороги.

Мужчина подавал рукой сигнал водителю, но тот никак не отреагировал. Пострадавшего ребенка доставили в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой.

Выяснилось, что у мужчины, бывшего за рулем, нет водительских прав. Возбуждено уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

