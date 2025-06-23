ФСБ: украденные алмазы "Алросы" поступали в компанию армянского депутата Сукиасяна

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Украденные у российской группы компаний "Алроса" алмазы направлялись в фирму, бенефициаром которой был предприниматель и депутат армянского парламента Хачатур Сукиасян. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, передает РИА Новости.

В понедельник, 23 июня, стало известно, что российские спецслужбы вместе со следователями пресекли деятельность группы лиц, которая регулярно похищала алмазы у "Алросы" для незаконной контрабанды и продажи в Армении.

Как сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко, злоумышленники реализовывали задуманное в период с сентября 2024 по январь 2025 года с целью извлечения материальной выгоды.

В результате при попытке кражи очередной партии алмазов, стоимость которых составляет 1,7 миллиона рублей, была задержана сотрудница компании Валентина Матющенкова и ее сын Алексей.

Женщина, по версии СК РФ, похищала драгоценности, а мужчина был посредником при передаче сырья Армену Петросяну и Арману Саакяну, которые занимались контрабандой камней. Последних двух злоумышленников тоже задержали.

В ФСБ уточнили, что организаторами данной схемы были братья А. А. Багикян и А. А. Багикян, которые находятся в международном розыске за контрабанду алмазного сырья.

Во время обыска по месту жительства задержанных изъяты документы, около 200 тысяч карат технического алмазного сырья, которое было нужно для подмены качественного сырья на более дешевое, а также деньги и дорогостоящая ювелирная продукция известных мировых брендов, полученные злоумышленниками во время совершения преступлений.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям "Кража" и "Незаконный оборот янтаря, нефрита или иных полудрагоценных камней и металлов". Злоумышленники отправлены в СИЗО. В настоящее время проводится комплекс следственных и оперативно-разыскных мероприятий, которые позволят задержать всех причастных к данному преступлению.

Ранее суд в Москве арестовал участников организованной группы, которые обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. По версии СК, пятеро лиц нашли граждан, которые хотели выгодно купить золото и затем получить прибыль от его экспорта в ОАЭ.

Введя в заблуждение потерпевших, злоумышленники оформили на жертв договоры купли-продажи слитков, имитирующих драгоценный металл. После перевода потерпевшими более 3 миллионов долларов фигуранты дела передали им "слитки золота" без проведения проверки химического состава металла.

