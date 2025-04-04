Мужчина похитил ювелирные украшения из храма в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Мужчина похитил ювелирные украшения из храма Николая Чудотворца в подмосковном селе Подьячево. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем телеграм-канале.

По версии следствия, 50-летний житель Подольска подошел к иконе святителя и открыл киот, а после похитил пожертвованные прихожанами драгоценности и скрылся. Общая сумма ущерба составила примерно 300 тысяч рублей.

Правоохранители установили личность злоумышленника и задержали его. Во время обыска сотрудники полиции изъяли часть украденных ювелирных украшений. По факту произошедшего было возбуждено дело о краже. Мужчина арестован.

Ранее депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил ввести уголовное наказание в виде принудительных работ или лишения свободы до 10 лет со штрафом 500 тысяч рублей за кражу икон в России. Он указал, что инициатива защитит имущество, культурную ценность и религиозные чувства общества, но не затронет имущество религиозных объединений, сект и культов.

