Суд арестовал юношу за кражу изделий из храмов на северо-западе Москвы

Фото: телеграм-канал "ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Суд в Москве с учетом позиции Тушинской межрайонной прокуратуры заключил 18-летнего юношу под стражу. Он обвиняется в краже изделий из двух храмов на северо-западе столицы, сообщает прокуратура Москвы в телеграм-канале.

По информации ведомства, в апреле 2024 года обвиняемый находился в храме Покрова Пресвятой Богородицы в Покровском-Стрешневе на Волоколамском шоссе, откуда из киота за стеклянной крышкой иконы он украл два кольца общей стоимостью около 35 тысяч рублей. В мае он вместе с соучастником похитил из храма Владимирской иконы Божьей Матери на Новогорской улице ювелирные изделия на сумму больше 50 тысяч рублей.

Привлечение молодого человека к уголовной ответственности, а также установление личности соучастника находится на контроле в прокуратуре.

Ранее правоохранители задержали в Ленинградской области 69-летнюю женщину, которая украла часть мощей святителя Николая Чудотворца из храма в Кировске. Позже в отношении прихожанки возбудили уголовное дело по подпункту "в" части 3 статьи 158 УК РФ ("Кража"). Свой поступок пенсионерка объяснила тем, что хотела молиться перед мощами дома.