Уголовное дело о краже возбудили после хищения частицы мощей Николая Чудотворца

Фото: телеграм-канал "МВД МЕДИА"

Следователь следственного отдела ОМВД РФ по Кировскому району Ленинградской области возбудил уголовное дело в отношении женщины, похитившей частицу мощей святителя Николая Чудотворца из храма в Кировске Ленинградской области. Об этом сообщается в телеграм-канале "МВД Медиа".

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по подпункту "в" части 3 статьи 158 УК РФ ("Кража").

Ранее правоохранители задержали 69-летнюю прихожанку, которая украла часть мощей святителя Николая Чудотворца. По информации следователей, 30 августа примерно с 12 до 16 часов женщина, находясь в храме Усекновения Главы Иоанна Предтечи на Набережной улице, решила вынести мощевик со святыней.

Позднее его нашли в квартире прихожанки. Как объяснила пенсионерка, мощи ей нужны были, чтобы молиться дома.

Похитившая мощи Николая Чудотворца заявила, что хотела молиться перед ними дома