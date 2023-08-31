Похитившая мощи Николая Чудотворца хотела молиться перед ними дома

Фото: телеграм-канал "МВД Медиа"

Жительница Санкт-Петербурга рассказала, что похитила мощи Николая Чудотворца, чтобы иметь возможность молиться перед ними дома. Видео, на котором женщина признается в краже, было опубликовано в официальном телеграм-канале "МВД Медиа".

Пенсионерка сообщила, что полиция задержала ее за "нехорошее поведение". Она отметила, что никто не знал о ее намерениях. Как объяснила женщина, мощи ей нужны были, чтобы молиться дома.

Ранее правоохранители задержали 69-летнюю прихожанку, которая украла часть мощей святителя Николая Чудотворца из храма в Кировске Ленинградской области.

По информации следователей, 30 августа примерно с 12 до 16 часов женщина, находясь в храме Усекновения Главы Иоанна Предтечи на Набережной улице, решила вынести мощевик со святыней. Позднее его нашли в квартире прихожанки. В скором времени мощи вернут храму.



Мужчина умер во время совершения кражи из аптеки в Москве