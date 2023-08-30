Воры ограбили ювелирный бутик Boucheron в Каннах

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Двое воров ограбили ювелирный бутик Boucheron в Каннах. Сумму ущерба еще не озвучили, пишет французская газета Nice-Matin.

По данным издания, злоумышленники зашли в бутик около 11:00 (12:00 по московскому времени). Они покинули его менее чем через десять минут, а после скрылись на скутере. Газета предположила, что воры не нанесли никаких телесных повреждений персоналу.

Инцидент случился в магазине на каннской набережной Круазетт. Прокуратура города французского Грасс пока что решила не публиковать информацию об ущербе. На территории происшествия работает полиция. В материале указывается, что правоохранители 30 августа приступят к опросу свидетелей.

В начале августа злоумышленники ограбили бутик швейцарского ювелирно-часового дома Piaget в Париже. Ущерб оценивается в более 11 миллионов долларов. А в конце июня был ограблен магазин Apple в Страсбурге.

Ранее сообщалось, что вдова певца Александра Градского Марина Коташенко-Градская заявила в полицию об ограблении ее дома в деревне Новоглаголево. Отмечалось, что у нее украли посуду, стулья и проектор.