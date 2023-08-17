Старшего куратора Британского музея заподозрили в краже экспонатов – СМИ

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Бывшего старшего куратора средиземноморских культур Питера Хиггса подозревают в краже экспонатов из коллекций Британского музея, до случившегося мужчина был уволен. Об этом сообщает газета Telegraph.

Отмечается, что накануне музей заявил об исчезновении некоторых предметов, также несколько экспонатов были испорчены. В связи с произошедшим сотрудниками было организовано независимое расследование.

"Человек, обвиняемый в краже, является старшим куратором, проработавшим там 30 лет – Питер Хиггс, уволенный ранее в этом году с поста куратора средиземноморских культур, является выдающимся специалистом по древностям", – указано в материале.

В публикации сказано, что Хиггс был уволен с поста после того, как руководство Британского музея заподозрило его в краже ювелирных изделий из хранилища, однако семья мужчины отрицает все обвинения в его сторону.

По словам одного источника, который представился экспертом по древностям, украденные из музея вещи начали появляться на онлайн-аукционе еще в 2016 году. В 2020 году он рассказал об этом сотрудникам музея, но они не приняли необходимых мер.

Большая часть украденных предметов представляла собой золотые украшения, полудрагоценные камни и стеклянные изделия, произведенные в период от XV века до нашей эры до XIX века нашей эры, резюмировало издание.

Ранее сообщалось, что на аукционе в Мидделбурге в Нидерландах обнаружили картину, которую в 1959 году украли из музея Civico Ala Ponzone в итальянской Кремоне.

Сотрудник итальянского музея узнал утерянную работу художника эпохи позднего Возрождения Галеаццо Кампи на аукционе и вызвал полицию. По мнению историков искусства, картина была написана в начале XVI века. Работу оценивают в 5 тысяч евро, как она оказалась в Нидерландах, полиция пока не выяснила.



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