Депутат Слуцкий предложил ввести уголовное наказание за кражу икон

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В России за кражу икон могут ввести уголовное наказание в виде принудительных работ или лишения свободы до 10 лет со штрафом 500 тысяч рублей. С такой инициативой выступил депутат Госдумы Леонид Слуцкий, сообщает News.ru.

Он предложил внести изменения в статью 164 УК РФ ("Хищение предметов, имеющих особую ценность").

Слуцкий напомнил случай, когда участники цыганской диаспоры украли столетнюю икону Божьей Матери и две литографии из храма в Челябинской области на следующий день после Рождества. Он охарактеризовал случай как оскорбление чувств верующих и святынь.

"Гости" с юга похитили святые иконы не у отдельного священника, а у всех православных христиан. Но судить задержанных преступников будут за хищение предметов, имеющих особую культурную или историческую ценность, ведь специального состава для таких злодеяний в Уголовном кодексе просто нет", – подчеркнул Слуцкий.

Депутат отметил, что инициатива защитит имущество, культурную ценность и религиозные чувства общества, но не затронет имущество религиозных объединений, сект и культов.

Ранее правительство России поддержало при условии доработки законопроект фракции "Новые люди" о запрете на проведение богослужений в нежилых помещениях многоквартирных домов.

В настоящее время граждане и религиозные общества, согласно ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях", могут проводить свои собрания в МКД. Последнее, согласно пояснительной записке, ограничивает права проживающих жителей.