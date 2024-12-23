Кабмин поддержал запрет богослужений в многоквартирных домах

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Правительство России поддержало при условии доработки законопроект фракции "Новые люди" о запрете на проведение богослужений в нежилых помещениях многоквартирных домов, сообщает ТАСС.

Документ предлагает внести изменения, предусматривающие установление запрета на совершение богослужений, других религиозных обрядов и церемоний в нежилых помещениях в многоквартирном доме, принадлежащих религиозным организациям на праве собственности или предоставленных им на ином имущественном праве.

Также предполагается запрет на совершение публичных богослужений в жилых помещениях.

Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект о запрете проводить богослужения и религиозные молебны в многоквартирных домах в октябре.

В настоящее время граждане и религиозные общества, согласно ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях", могут проводить свои собрания в МКД. Последнее, согласно пояснительной записке, ограничивает права проживающих жителей.

Как отмечалось в документе, скопления многочисленных групп посторонних людей, не проживающих в многоквартирном доме, в том числе нелегальных мигрантов, увеличивают риски ухудшения криминогенной ситуации в районе, провоцируют бытовые конфликты, нарушают нормы противопожарной и общественной безопасности.

Также депутатов особо обеспокоила ситуация с безопасностью детей во дворах и детских учреждениях, которые расположены рядом с большим количеством незнакомых людей.