Депутаты внесли в ГД проект о запрете богослужений в многоквартирных домах

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Депутаты Госдумы внесли в нижнюю палату парламента законопроект о запрете проводить богослужения и религиозные молебны в многоквартирных домах (МКД). Информация об этом опубликована в думской базе данных.

В настоящее время граждане и религиозные общества, согласно ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях", могут проводить свои собрания в МКД. Последнее, согласно пояснительной записке, ограничивает права проживающих жителей.

"Скопления многочисленных групп посторонних людей, не проживающих в многоквартирном доме, в том числе нелегальных мигрантов, увеличивают риски ухудшения криминогенной ситуации в районе, провоцируют бытовые конфликты, нарушают нормы противопожарной и общественной безопасности", – говорится в документе.

Также депутатов особо обеспокоила ситуация с безопасностью детей во дворах и детских учреждениях, которые расположены рядом с большим количеством незнакомых людей.

Ранее в РПЦ выступили против предложения Минздрава запретить визиты священников в больницы в период введенного карантина. Проектом устанавливаются общие требования к посещениям пациента священнослужителями для совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний.

