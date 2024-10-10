В РПЦ не поддержали запрет на работу священников в больницах при карантине

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В Русской православной церкви (РПЦ) выступили против предложения Минздрава запретить визиты священников в больницы в период карантина. Об этом сообщается на сайте Московского патриархата.

Как говорится в заявлении, проектом устанавливаются общие требования к посещениям пациента священнослужителями для совершения богослужений, других религиозных обрядов и церемоний. При этом один из пунктов запрещает посещать пациентов, находящихся в инфекционных боксах, в период введения карантина.

Рекомендации были разосланы министерством в период карантина. Так, при организации посещений необходимо было соблюдать требования противоэпидемического режима.

"Законодательство не содержит норм, запрещающих допускать священников к пациентам в больницы в период карантина. В этой связи редакция пункта 6 проекта приказа не поддерживается, и церковь будет добиваться ее пересмотра", – приводятся слова руководителя правового управления Московской патриархии игумении Ксении (Чернеги).

В Минздраве России утвердили правила посещения пациентов, в том числе находящихся в реанимации, в 2020 году. Тогда было установлено, что навещать пациента в реанимации могут родственники, а иные граждане будут его посещать только при согласии самого больного.

Позже профильный комитет Госдумы по охране здоровья принял поправку, согласно которой медорганизации обязаны предоставлять священнослужителям возможность посещать пациентов для совершения богослужений, в том числе в реанимации.