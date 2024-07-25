Больницы обяжут предоставлять священникам доступ к пациентам для богослужений

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Профильный комитет Госдумы по охране здоровья принял поправку, согласно которой медицинские организации обязаны предоставлять священнослужителям возможность посещать пациентов для совершения богослужений, в том числе в реанимации. Об этом со ссылкой на поправку, которую комитет рекомендует Госдуме к принятию, передает ТАСС.

Согласно предложению, изменения предлагается внести в закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации". На данный момент установлено, что медицинские организации должны предоставлять возможность посещать пациента родственникам и иным членам семьи. Поправки предлагают добавить в этот перечень лиц священнослужителей.

В Минздраве РФ утвердили правила посещения пациентов, в том числе находящихся в реанимации, в 2020 году. Тогда было установлено, что навещать пациента в реанимации могут родственники, а иные граждане будут его посещать только при согласии самого больного. Отмечалось, что в реанимации могут одновременно находиться не более двух посетителей.