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Общество

10:21

Минздрав утвердил правила посещения больных в реанимации

медицина общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Минздраве РФ утвердили правила посещения пациентов, в том числе находящихся в реанимации. На официальном портале правовой информации опубликован соответствующий приказ ведомства.

В документе сказано, что навещать пациента в реанимации могут родственники, а иные граждане будут его посещать только при согласии самого больного. Отмечается, что в реанимации могут одновременно находиться не более двух посетителей. Визиты должны осуществляться с учетом состояния пациента, гостям необходимо соблюдать противоэпидемический режим и не препятствовать оказанию медицинской помощи.

Если у пациента отсутствуют законные представители, а его состояние не позволяет выразить согласие, то разрешение на посещение требуется от руководителя структурного подразделения медицинской организации, дежурного врача или ответственного лица, говорится в приказе.

Уточняется, что пациентов из инфекционных палат и боксов навещать нельзя. Также запрещены визиты в период введения в больнице карантина.

В прошлом году Госдума приняла в третьем чтении закон, который обязывает врачей предоставлять доступ в реанимационные отделения родственникам пациента.

Минздрав утвердил требования к посещению пациентов в реанимации

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