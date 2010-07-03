Пациента в реанимации смогут посещать трезвые, здоровые и чистые знакомые

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Министерство здравоохранения предложило новые правила посещения реанимации: пациента смогут навещать не только родственники, но и знакомые.
"При согласии пациента или его законных представителей медицинские организации предоставляют возможность не родственникам или законным представителям (соседи, приятели, сослуживцы, знакомые. – Прим. ред.) посещать его в медицинской организации, в том числе в ее структурном подразделении, предназначенном для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий", – сказано в проекте приказа Минздрава на портале проектов нормативных правовых актов.
Посетители с признаками инфекционных заболеваний и алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения в больницу допускаться не будут. Не разрешается в присутствии пациента распивать спиртные напитки, употреблять наркотические средства, психотропные или токсические вещества, а также курить, мешать оказывать медицинскую помощь, приходить "в пачкающей, зловонной одежде, проносить зловонную ручную кладь и (или) ручную кладь, загрязняющую структурные подразделения медицинской организации, использовать музыкальные инструменты и средства звукоусиления (кроме слуховых аппаратов и иных индивидуальных устройств, наушников без письменного разрешения уполномоченного лица медицинской организации)".
Нельзя также навещать пациентов во время инвазивных манипуляций, реанимационных мероприятий, санитарной обработки помещений, санитарно-гигиенических процедур других пациентов, которые находятся в одной палате с тем, к кому пришли посетители.
В исключительных случаях пациента смогут посещать "в любое время, включая ночное, по предварительному письменному разрешению руководителя данного структурного подразделения, зафиксированному в медицинских документах пациента".
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