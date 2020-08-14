Священники снова могут посещать пациентов больниц в Москве и Подмосковье

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Священникам снова разрешили посещать пациентов в больницах Москвы и Московской области, сообщается на официальном сайте Московского патриархата.
Сообщается, что с момента получения разрешения священники отправились в 37 медицинских учреждений.
Со 2 апреля по 13 августа члены Русской православной церкви посетили больных коронавирусом 497 раз. Для таких выездов была организована спецгруппа священников и их помощников. Они получали защитные костюмы и иные средства индивидуальной защиты.
Зампредседателя московской епархиальной Комиссии по больничному служению протоиерей Иоанн Кудрявцев также посещал больных коронавирусом. Он рассказал, что за время пандемии COVID-19 у многих поменялось отношение к священникам, которые навещают больных.
"Раньше нас часто воспринимали в больнице как людей посторонних, а теперь ситуация меняется: мы ощущаем себя коллегами, мы делаем общее дело – помогаем людям", – рассказал Кудрявцев.
В РПЦ сообщили, что в 28 епархий были направлены 550 защитных комплектов. Кроме того, 32 священнослужителя дежурили на горячей линии #МыВместе, отвечая на вопросы о духовной жизни.
13 июня открылась для посещения Свято-Троицкая Сергиева Лавра. Сообщалось, что посетители обязаны иметь при себе средства индивидуальной защиты, а также соблюдать безопасную дистанцию.
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