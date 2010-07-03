Госдума приняла закон о доступе родственников в реанимацию

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Госдума приняла в третьем чтении закон, который обязывает врачей предоставлять доступ в реанимационные отделения родственникам пациента. Об этом говорится на сайте нижней палаты парламента.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин во время заседания отметил, что "закон, после его вступления в силу, должен заработать как можно скорее и без бюрократических проволочек".

Порядок доступа в отделения в скором времени должны разработать в министерстве здравоохранения РФ.

Авторы инициативы – депутаты во главе с членом думского комитета по охране здоровья Николаем Герасименко ("Единая Россия"). Необходимость закона парламентарии обосновали тем, что сейчас право пустить родственников в реанимацию к человеку – это "жест доброй воли главного врача", что вызывает неоднозначную реакцию людей.

Возможность посещения родственниками пациента и пребывания с ним в медицинской организации предусмотрена законом "Об основах охраны здоровья". Однако в законодательстве не имеется прямых отсылок на обязанность больницы обеспечивать такую возможность.

