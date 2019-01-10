Законопроект об организации паллиативной медпомощи поддержали в Госдуме

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Думский комитет по охране здоровья рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, связанный с организацией паллиативной медицинской помощи. Решение приняли на заседании комитета, передает Агентство "Москва".

Инициатором разработки документа стал российский Минздрав. Изменения, которые предлагает ведомство, предусматривают определение понятия "паллиативная медицинская помощь" как целого комплекса мероприятий. Речь идет о медицинских вмешательствах, уходе, психологической помощи, облегчении тяжелых проявлений болезни и поддержании функций организма.

Законопроект конкретизирует право пациента на облегчение боли, связанной с заболеванием или медицинским вмешательством, наркотическими лекарственными препаратами и психотропными медикаментами.

В документе говорится и о возможности предоставления гражданам бесплатных лекарственных препаратов при оказании им паллиативной медпомощи не только в амбулаторных условиях, но и в дневном стационаре. Все изменения направлены на защиту прав и законных интересов, а также улучшение качества жизни пациентов.

В декабре минувшего года глава министерства здравоохранения Вероника Скворцова призвала "Единую Россию" помочь проконтролировать доступ родственников больных в реанимацию во всех регионах страны. Она отметила, что в реанимации невозможно находиться круглосуточно, однако вне процедур должен быть близкий человек рядом.