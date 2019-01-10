Законопроект об организации паллиативной медпомощи поддержали в Госдуме

Думский комитет по охране здоровья рекомендовал нижней палате парламента принять в первом чтении законопроект, связанный с организацией паллиативной медицинской помощи. Решение приняли на заседании комитета, передает Агентство "Москва".
Инициатором разработки документа стал российский Минздрав. Изменения, которые предлагает ведомство, предусматривают определение понятия "паллиативная медицинская помощь" как целого комплекса мероприятий. Речь идет о медицинских вмешательствах, уходе, психологической помощи, облегчении тяжелых проявлений болезни и поддержании функций организма.
Законопроект конкретизирует право пациента на облегчение боли, связанной с заболеванием или медицинским вмешательством, наркотическими лекарственными препаратами и психотропными медикаментами.
В документе говорится и о возможности предоставления гражданам бесплатных лекарственных препаратов при оказании им паллиативной медпомощи не только в амбулаторных условиях, но и в дневном стационаре. Все изменения направлены на защиту прав и законных интересов, а также улучшение качества жизни пациентов.
В декабре минувшего года глава министерства здравоохранения Вероника Скворцова призвала "Единую Россию" помочь проконтролировать доступ родственников больных в реанимацию во всех регионах страны. Она отметила, что в реанимации невозможно находиться круглосуточно, однако вне процедур должен быть близкий человек рядом.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.