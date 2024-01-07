Патриарх Кирилл призвал не отвергать уехавших из РФ, если они возвращаются с покаянием

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России не следует отвергать людей, покинувших страну после начала спецоперации на Украине по идейным соображениям, если они возвращаются с осознанием того, что совершили ошибку. Об этом заявил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в интервью гендиректору ТАСС Андрею Кондрашову, которое вышло в эфире телеканала "Россия-1".

"Если люди, которые покинули Россию и даже где-то выступали как-то против, вернулись с пониманием того, что они действительно совершили ошибку, то родина не может их отвергнуть", – сообщил предстоятель Русской церкви.

В качестве примера патриарх привел евангельскую притчу о блудном сыне, в которой отец принял обратно младшего сына, самовольно ушедшего от него до этого, взяв при этом часть наследства и потратив все деньги.

По словам патриарха Кирилла, иного подхода к данному вопросу, кроме как христианского, он сформулировать не может.

Ранее патриарх Кирилл поздравил верующих с Рождеством Христова. Предстоятель РПЦ пожелал верующим, чтобы каждый дом, семью и каждое сердце озарил "просвещающий, обновляющий, согревающий и преображающий свет Христова Рождества".