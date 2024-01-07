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Патриарх Кирилл поздравил православных с Рождеством
Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил верующих с Рождеством Христова. Об этом сообщает РИА Новости.
Предстоятель Русской церкви пожелал верующим, чтобы каждый дом, семью и каждое сердце озарил "просвещающий, обновляющий, согревающий и преображающий свет Христова Рождества".
Патриарх отметил, что, будучи погруженным в свои заботы, человек может пройти мимо Божественного света и не заметить его. Так, по его словам, многие люди зачастую оказываются ослабленными из-за отовсюду "льющегося холодного света" от смартфонов, рекламных щитов и прочего.
"Глаза настолько привыкают к этому яркому потоку избыточной информации, что всё чаще люди проходят мимо того, на что не попал луч этого холодного света", – отметил предстоятель РПЦ.
Патриарх Кирилл возглавил Рождественскую литургию в московском кафедральном соборном храме Христа Спасителя.
Ранее сообщалось, что туда в преддверии Рождества перевезли икону "Троица" Андрея Рублева из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря.
Рождество – один из центральных праздников христианства. Торжеству предшествует сорокадневный пост, берущий начало 28 ноября. Его последний и самый строгий день – сочельник (6 января).
Рождественская служба началась в храме Христа Спасителя
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