В Москве более 700 человек обеспечат пожарную безопасность на рождественских службах

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Свыше 700 специалистов будут следить за пожарной безопасностью на рождественских службах в Москве. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков, слова которого приводятся в официальном телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства.

"В ночь с 6 на 7 января под особый контроль возьмем свыше 500 храмов и церквей, возле которых будут дежурить более 700 пожарных, спасателей и добровольцев", – уточнил он.

Кроме того, спасатели напомнили гражданам о правилах безопасного обращения с огнем, добавил Бирюков. Он также обратил внимание, что в праздничные дни весь пожарно-спасательный гарнизон перешел на усиленный режим работы.

Около 550 храмов будут работать в Рождество в Москве. Глава департамента национальной политики и межрегиональных связей столицы Виталий Сучков сообщил, что их посетят порядка миллиона человек.

До этого стало известно, что в преддверии Рождества икону Андрея Рублева "Троица" перевезли из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря в храм Христа Спасителя.



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