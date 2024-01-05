05 января, 23:51Общество
Икону "Троица" перевезли в храм Христа Спасителя в преддверии Рождества
Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев
Икону "Троица" Андрея Рублева перевезли из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря в храм Христа Спасителя. Об этом сообщается на сайте РПЦ.
"В дни празднования Рождества Христова знаменитый образ будет находиться в храме Христа Спасителя, где Святейший Патриарх Кирилл совершит праздничные богослужения", – говорится в сообщении.
В мае было принято решение о возвращении иконы Русской православной церкви. 4 июня ее выставили в храме Христа Спасителя в Москве, в котором она находилась до 19 июля.
После экспонирования специалисты начали обследование "Троицы". Ящик с ней вскрыли 24 июля. В Центре Грабаря уточняли, что предположительный срок восстановления может превысить год.
Реставрация иконы "Святая Троица" может занять год
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