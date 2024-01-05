Икону "Троица" перевезли в храм Христа Спасителя в преддверии Рождества

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Икону "Троица" Андрея Рублева перевезли из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика И.Э. Грабаря в храм Христа Спасителя. Об этом сообщается на сайте РПЦ.

"В дни празднования Рождества Христова знаменитый образ будет находиться в храме Христа Спасителя, где Святейший Патриарх Кирилл совершит праздничные богослужения", – говорится в сообщении.

В мае было принято решение о возвращении иконы Русской православной церкви. 4 июня ее выставили в храме Христа Спасителя в Москве, в котором она находилась до 19 июля.

После экспонирования специалисты начали обследование "Троицы". Ящик с ней вскрыли 24 июля. В Центре Грабаря уточняли, что предположительный срок восстановления может превысить год.

Реставрация иконы "Святая Троица" может занять год