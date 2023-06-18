Пребывание "Троицы" в храме Христа Спасителя в Москве продлили до 19 июля

Фото: Агентство "Москва"/Ярослав Чингаев

Икона Андрея Рублева "Троица" останется в храме Христа Спасителя в Москве до 19 июля. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Третьяковская галерея и храм Христа Спасителя подписали допсоглашение в дополнение к уже существующему между ними договору", – заявил собеседник агентства.

Ранее появилась информация, что "Троица" пробудет в храме Христа Спасителя до 18 июля – дня празднования памяти преподобного Сергия Радонежского. Отмечалось, что министерство культуры готовит документы для передачи иконы РПЦ.

До этого сообщалось, что икона будет доступна для верующих в храме Христа Спасителя с 4 по 18 июня. Однако патриарх Кирилл заявил, что святыня останется там на год.

Уточнялось, что она будет находиться под наблюдением сотрудников Третьяковской галереи, контролирующих температурно-влажностный режим, требуемый для сохранения древнего образа.

15 мая "Троицу"возвратили РПЦ. Сообщалось, что в течение года ее выставят в храме Христа Спасителя, а потом переместят в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Ученые РАН впоследствии попросили Минкультуры не допускать транспортировки святыни, так как это может привести к ее разрушению.

Около 9 тыс верующих пришли в храм Христа Спасителя, чтобы поклониться иконе "Троица"